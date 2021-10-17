Врач рассказала, почему осенью надо выбирать обувь на размер больше

Осенняя погода вынуждает москвичей обновлять гардероб, отдавая предпочтение теплым вещам. Мы выясняли, какую обувь выбрать, чтобы не навредить здоровью.
Вполне естественно
Удобная обувь в период смены погоды столь же важна, как и комфортная верхняя одежда.
"Самым подходящим материалом для верха обуви является натуральная кожа. В таких ботинках и сапогах не создается парниковый эффект. Также для холодной погоды подойдут замша и нубук. Правда, они требуют специального ухода, но выглядят выигрышно и стильно", – отмечает дерматовенеролог Наталия Жовтан.
Эксперт не рекомендует использовать обувь из экокожи, несмотря преимущества перед кожзамом. Экокожа пористая, по свойствам близка к натуральной, нога в ней "дышит". Однако такая обувь слабо сохраняет тепло. У натуральных материалов есть особое свойство подстроиться под форму стопы, а вот искусственная кожа не растягивается вообще. При низких температурах такой материал может растрескаться. Однако спортивная обувь из экокожи пригодится при занятиях в холодное время. С такой задачей справляются и плотные тканевые кроссовки.
Старый добрый войлок
Теплой и комфортной обувь делает утеплитель. Для осенней пары, по мнению дерматовенеролога, лучший вариант – это флис. Он прекрасно удерживает температуру и обладает дышащими свойствами. Для холодных вечеров подходит натуральная шерсть или даже фетровая "начинка".
"Войлок – один из немногих оставшихся у нас в обиходе натуральных материалов. Он обладает высокой прочностью благодаря особому способу производства – валянию из шерсти. Этот же чудо-способ позволяет регулировать толщину самого материала", – поясняет Наталия Жовтан.
Поздней осенью и зимой в качестве утеплителя пригодятся натуральный мех и овчина. Чем длиннее ворс, тем теплее ногам. От его толщины будет зависеть, на какую погоду рассчитана модель. Плотный, густой мех позволит прогуляться при температуре -30, а тонкий флис едва ли согреет при минусовой температуре.
Искусственные утеплители могут сваливаться, истончаться, что приведет к переохлаждению стоп. Осенью также важно обращать внимание на качество соединения верха обуви и подошвы. При влажной, дождливой погоде надо учитывать герметичность проклейки.
Выбираем комфорт
Особое внимание стоит уделить размеру теплой обуви. Даже если пара очень понравилась, но она буквально впритык, брать такую вещь врач не советует.
"Утеплитель, может быть, немного и уляжется, но пальцам внутри должно быть свободно. Вероятно, в холодную пору придется надеть еще и теплые носки или воспользоваться дополнительной стелькой", – говорит Наталия Жовтан.
Особенно внимательно выбирать обувь стоит людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и при заболеваниях сосудов. Тем, у кого плоскостопие, изменение в суставах стопы, варикозное расширение вен и тромбофлебиты, необходимы специальные стельки. Таким людям следует покупать пару на сантиметр больше, потому что в течение дня нога отекает. Важно также правильно выбирать форму носочной части обуви. Необходимо исключить узкий носок и высокий каблук.
Что годится в подметки
Не меньшего внимания заслуживает подошва обуви, рассчитанной на холодную погоду. Необходимо учитывать ее толщину и материалы, из которых она изготовлена. Оптимальная толщина – от одного сантиметра и более. Чем больше, тем теплее. При этом нужно учесть, что рифленая подошва придает устойчивость. Особенно это хорошо для скользкой поверхности льда или укатанного снега.
"Гладкая, ровная подошва может привести к падениям и травмам. Допустимая высота каблука – 5 сантиметров. К счастью, в моде сейчас широкий, устойчивый каблук, и в этом врачи солидарны со стилистами", – уточняет Наталия Жовтан.
Чаще всего в качестве материала для подошвы используются ПВХ, термоэластопласт и полиуретан. Они позволяют подметке быть в меру гибкой. Чтобы избежать переохлаждения, следует позаботиться о носках. Предпочтительнее выбирать хлопчатобумажные ткани. При низких температурах или на длительную прогулку допустимо надевать и две пары носков. При этом вторую пару лучше выбрать из натуральной шерсти.