Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:00

Главная / Истории /

Врач рассказала, почему осенью надо выбирать обувь на размер больше

Имеет значение: зачем покупать теплую обувь большего размера
общество

Осенняя погода вынуждает москвичей обновлять гардероб, отдавая предпочтение теплым вещам. Мы выясняли, какую обувь выбрать, чтобы не навредить здоровью.

Вполне естественно

Фото: depositphotos/oov

Удобная обувь в период смены погоды столь же важна, как и комфортная верхняя одежда.

"Самым подходящим материалом для верха обуви является натуральная кожа. В таких ботинках и сапогах не создается парниковый эффект. Также для холодной погоды подойдут замша и нубук. Правда, они требуют специального ухода, но выглядят выигрышно и стильно", – отмечает дерматовенеролог Наталия Жовтан.

Эксперт не рекомендует использовать обувь из экокожи, несмотря преимущества перед кожзамом. Экокожа пористая, по свойствам близка к натуральной, нога в ней "дышит". Однако такая обувь слабо сохраняет тепло. У натуральных материалов есть особое свойство подстроиться под форму стопы, а вот искусственная кожа не растягивается вообще. При низких температурах такой материал может растрескаться. Однако спортивная обувь из экокожи пригодится при занятиях в холодное время. С такой задачей справляются и плотные тканевые кроссовки.

Старый добрый войлок

Фото: depositphotos/Shadowmaker

Теплой и комфортной обувь делает утеплитель. Для осенней пары, по мнению дерматовенеролога, лучший вариант – это флис. Он прекрасно удерживает температуру и обладает дышащими свойствами. Для холодных вечеров подходит натуральная шерсть или даже фетровая "начинка".

"Войлок – один из немногих оставшихся у нас в обиходе натуральных материалов. Он обладает высокой прочностью благодаря особому способу производства – валянию из шерсти. Этот же чудо-способ позволяет регулировать толщину самого материала", – поясняет Наталия Жовтан.

Поздней осенью и зимой в качестве утеплителя пригодятся натуральный мех и овчина. Чем длиннее ворс, тем теплее ногам. От его толщины будет зависеть, на какую погоду рассчитана модель. Плотный, густой мех позволит прогуляться при температуре -30, а тонкий флис едва ли согреет при минусовой температуре.

Искусственные утеплители могут сваливаться, истончаться, что приведет к переохлаждению стоп. Осенью также важно обращать внимание на качество соединения верха обуви и подошвы. При влажной, дождливой погоде надо учитывать герметичность проклейки.

Выбираем комфорт

Фото: The City/Михаил Голденков

Особое внимание стоит уделить размеру теплой обуви. Даже если пара очень понравилась, но она буквально впритык, брать такую вещь врач не советует.

"Утеплитель, может быть, немного и уляжется, но пальцам внутри должно быть свободно. Вероятно, в холодную пору придется надеть еще и теплые носки или воспользоваться дополнительной стелькой", – говорит Наталия Жовтан.

Особенно внимательно выбирать обувь стоит людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и при заболеваниях сосудов. Тем, у кого плоскостопие, изменение в суставах стопы, варикозное расширение вен и тромбофлебиты, необходимы специальные стельки. Таким людям следует покупать пару на сантиметр больше, потому что в течение дня нога отекает. Важно также правильно выбирать форму носочной части обуви. Необходимо исключить узкий носок и высокий каблук.

Что годится в подметки

Фото: depositphotos/hplovecraft.mail.ru

Не меньшего внимания заслуживает подошва обуви, рассчитанной на холодную погоду. Необходимо учитывать ее толщину и материалы, из которых она изготовлена. Оптимальная толщина – от одного сантиметра и более. Чем больше, тем теплее. При этом нужно учесть, что рифленая подошва придает устойчивость. Особенно это хорошо для скользкой поверхности льда или укатанного снега.

"Гладкая, ровная подошва может привести к падениям и травмам. Допустимая высота каблука – 5 сантиметров. К счастью, в моде сейчас широкий, устойчивый каблук, и в этом врачи солидарны со стилистами", – уточняет Наталия Жовтан.

Чаще всего в качестве материала для подошвы используются ПВХ, термоэластопласт и полиуретан. Они позволяют подметке быть в меру гибкой. Чтобы избежать переохлаждения, следует позаботиться о носках. Предпочтительнее выбирать хлопчатобумажные ткани. При низких температурах или на длительную прогулку допустимо надевать и две пары носков. При этом вторую пару лучше выбрать из натуральной шерсти.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать