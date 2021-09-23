Эксперты дали советы, как грамотно убрать вещи на зиму

С приходом похолодания наступает время отправить летние вещи на долгое хранение. Все временно ненужное можно сбросить в чемодан, сложить на балконе или даже оставить пылиться в шкафу. Однако эксперты рекомендуют проводить сезонную ревизию вещей и аккуратно убирать то, что в ближайшие месяцы не пригодится. Москва 24 выяснила, как правильно хранить одежду и обувь из летнего гардероба, чтобы она не занимала много места и прослужила дольше.



Начинаем расхламляться

Первый этап при любом разборе гардероба, в том числе и сезонном, – ревизия. Важно проверить свои вещи на предмет пятен, дыр, потертостей.

"То есть для начала надо понять, стоит ли держать дома то, что мы планируем хранить. Если нет, то избавляемся от того, что уже отслужило", – уточнила организатор пространства Ирина Цыпленкова.

Такие вещи лучше не выкидывать, а сдавать на переработку.





Надежда Бойко стилист Многие бренды из массмаркета принимают одежду на переработку. В магазинах есть специальные контейнеры, некоторые дают бонусы в виде скидок на покупки для тех, кто сдает старую одежду.

Вместе с тем на этапе сезонного разбора стилист посоветовала избавляться и от тех предметов гардероба, которые давно не носили. "Их можно кому-то отдать или также сдать. Момент, когда вы похудеете или потолстеете для этой вещи, может так и не наступить", – добавила стилист.



Совет стилиста:

Разбор гардероба нужно проводить каждый сезон. 70% вещей должны быть базовыми – теми, которые легко сочетаются между собой, а 30% – более экстравагантными. Если в процессе пересмотра своего гардероба выясняется, что последние лидируют, то стоит разобраться, что из базовых нужно докупить.



В процессе ревизии нужно выделить отдельную категорию вещей, которые можно отремонтировать и дальше носить. Например, у платья сломалась молния или же у пиджака не хватает одной пуговицы.

"Если нужно какой-то ассортимент постирать и почистить, то лучше это сделать сейчас, потому что, когда наступит сезон и мы достанем любимое платье, а у него будет сломана молния, это не очень приятно", – сказала Бойко.

Остальные же следует постирать, а уже потом отправить на сезонное хранение.



Как хранить одежду

Если место дома позволяет не убирать летние вещи далеко, то можно их оставить на прежних местах.

"Мы сейчас много времени проводим в помещениях, и некоторые вещи из летнего гардероба могут пригодиться в качестве первого слоя. Конечно, различные парео и другие пляжные вещи лучше убрать", – объяснила Цыпленкова.

Остальные вещи можно убрать в коробку или сумку. Главное, чтобы они хорошо закрывались – так не будет скапливаться пыль.

Если же пространства мало, то для хранения летних вещей можно использовать вакуумные пакеты. Они хороши для тех нарядов, которые быстро обретут свою форму после того, как их достанут.





Ирина Цыпленкова организатор пространства Если места категорически мало, то можно сложить вещи в чемодан и отнести на балкон. Но в таком случае он должен быть застекленным. Если туда попадает снег и дождь, это будет губительно для вещей: они могут заплесневеть и их будет сложно привести в нормальный вид.

Летние вещи с четкими формами следует хранить на вешалке, накрывая специальным чехлом. Можно попробовать отойти от привычного хранения вещей по стопочкам и попробовать разложить рассортированные вещи вертикально.

"Есть японская система, когда в контейнеры вещи складываются не горизонтально друг на друга, а вертикально, то есть ставятся. Тогда вещей влезает гораздо больше, все визуально выглядит аккуратнее", – объясняет стилист.





Надежда Бойко стилист Когда мы складываем стопкой, то не видим, что лежит снизу. Допустим, потребовалась футболка под шерстяной свитер и при вертикальном хранении можно легко ее достать, не переворачивая стопку.

Для этих целей в хозяйственных магазинах продают контейнеры различных размеров.

"Сейчас масса вариантов, которые идеально впишутся в интерьер дома. Удобно точно знать, что в этих ящиках: вещи отсортированы и лежат вертикально", – добавила Бойко.



Как хранить обувь

Перед тем как отправить обувь на антресоль, обязательно нужно провести ревизию: что-то выкинуть, а что-то починить, помыть и обработать специальными средствами.

"В идеале сезонную обувь хранить в коробках, потому что так она меньше пылится и не мнется. Хранить обувь на открытых полках, где пыльно и сухой воздух, не стоит, так она может не только запылиться, но и покорежиться", – сказала Цыпленкова.





Ирина Цыпленкова организатор пространства Для хранения можно использовать те коробки, в которых обувь обычно продается, или же купить прозрачные пластиковые контейнеры – они удобнее с точки зрения долгосрочного хранения, потому что мы и видим, что там лежит. Можно на обычные коробки наклеить фото того, что внутри, или подписать их.

Также обувь можно набить бумагой, чтобы она не теряла свою форму. Летнюю обувь удобнее всего хранить в одном большом контейнере, предварительно сложив ее в хлопковые мешочки. Это не только позволит сберечь ее от пыли, но и сэкономит место.

"Если каждую пару убирать в коробку, то будет нужна отдельная комната для обуви. А ведь летняя обувь не занимает много места", – пояснила стилист.



Почему так важно навести порядок?

Специалисты рекомендуют относиться к каждой ревизии гардероба как к процессу замедления.

"Мы останавливаемся, смотрим на то, что имеем, понимаем, что нам хочется докупить. Это пересмотр, и к этому можно относиться не как к рутине, а как к глубокому психологическому процессу, который позволяет пересмотреть, где вы в вашей жизни", – пояснила организатор пространства.

Наводить порядок в гардеробе и доме в целом полезно и для ментального здоровья.





Наталия Наумова психолог Если у нас порядок в гардеробе, в вещах – тогда будет порядок и в голове. Когда человек хорошо структурирует свою жизн, у него есть четкое представление о том, на что сколько времени потратить, он хорошо планирует свою жизнь. Если мы видим, что у человека в гардеробе бардак, то ему нужно немного затормозить свою жизнь, он слишком торопится.

Кроме того, разбор гардероба и отправление на хранение летних вещей помогает настроиться на осень и без лишнего стресса перейти в новый сезон.

