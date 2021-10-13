Врач объяснила, как бороться с сонливостью в дождливую погоду

Осенью москвичи чаще жалуются на сонливость, которая мешает сосредоточиться на работе и учебе. Мы выясняли, как наладить свою жизнь, чтобы и в пасмурные дни сохранять бодрость духа и ясность ума.



За стеной дождя

Хмурой осенью горожан одолевает желание утром поспать подольше, а по дороге на работу прихватить с собой стаканчик кофе. Это неслучайно. Специалисты отмечают, что в дождливую погоду становится пасмурно, а при отсутствии солнечных лучей ускоряется синтез гормона сна – мелатонина. Он действует на нас как снотворное. Также играет роль изменение содержания кислорода в воздухе. Когда его становится меньше из-за повышенной влажности, человека начинает клонить в сон.

"Существуют попытки объяснить сонливость и через механизмы психологического плана. Например, считается, что ритмичный звук дождевых капель оказывает гипнотический эффект", – объясняет психолог Эльдар Осипов.

По словам эксперта, довольно часто при медитациях или на группах релаксации специалисты используют трансляцию шума дождя.





Эльдар Осипов психолог Может показаться интересной и версия, связанная с восприятием изменения цветов окружающего мира вследствие преломления света из-за "водяной стены".

По мнению психолога, такое изменение пейзажа в непогоду может вызывать состояние уныния или грусть, от которых хочется "спрятаться" в сон.



Сон в руку

Что же делать с осенней вялостью и апатией? Аллерголог-иммунолог Мария Малахова считает, что нежелательную сонливость можно преодолеть, если придерживаться правил здорового питания и режима сна.

"Ложиться спать осенью нужно раньше полуночи и спать не менее 8–9 часов, а если есть возможность, то и больше", – говорит эксперт.

Вечером в комментарии к будильнику врач советует указывать какую-либо интересную задачу на следующий день – такое напоминание поможет встать по первому сигналу.

После пробуждения эксперт советует размяться. Это можно делать уже в постели – как следует потянуться, стараясь почувствовать свое тело. Вставать следует ровно, без рывков, избегая резких движений. Надо прислушаться к своему телу и выполнить несколько физических упражнений или более интенсивную зарядку. Далее по желанию – принять душ или просто умыться прохладной водой.

"Питайтесь сбалансированно и разнообразно. Ешьте на завтрак все, что захотите, – каши, фрукты, котлеты, борщ или бутерброд с мясом и овощами. Главное, чтобы это было вкусно и рационально", – говорит врач.

Вопреки общественному мнению, аллерголог-иммунолог советует не налегать на кофе. Пить его можно в удовольствие, но не более двух раз в день.

"Не выбирайте кофе с большим количеством взбитых сливок и топингов, это сильно повышает калорийность рациона питания. Если вам хочется пить, то просто сделайте глоток воды", – комментирует эксперт.

В воду аллерголог-иммунолог советует добавить травы, свежие фрукты, ягоды или же сухофрукты. Если все это подогреть, то получится травяной или ягодный чай. Такой напиток отличается прекрасным вкусом и обогащает организм витаминами и микроэлементами.

Травяной или фруктовый чай можно налить в термокружку и отхлебнуть отвар, когда на работе захотелось спать. Врач также советует в такие моменты встать и немного пройтись, даже сменить на время род деятельности. Если есть возможность, а коллеги не против, то хорошо приоткрыть окошко на несколько минут или как следует проветрить помещение.



Не обостряйте

Порой сонливость объясняется тем, что организм борется с хроническими недугами. Специалисты отмечают, что осень – это не только время сезонных простуд, но и пора обострения различных болезней. Во избежание проблем надо вовремя им противостоять.

"Если у вас есть хронические заболевания, то усильте профилактику обострения. Лучший вариант для этого – высыпаться и питаться сбалансированно", – комментирует эксперт.

Осенью, по словам врача, самое время изменить подход к питанию. Например, вместо поваренной соли нужно ввести в рацион йодированную.

"Не наедайтесь на ночь, ужинайте за 4 часа до сна и выбирайте продукты, которые быстрее перевариваются, а не стейк из свинины. Отлично подойдет рыба с овощами", – продолжает эксперт.

Легкое чувство голода поможет легче встать утром, хотя бы ради завтрака. Если вялость и сонливость обусловлены дефицитом в организме важных витаминов и микроэлементов, то нужно обсудить эту проблему с врачом. Например, в хмурое межсезонье важно принимать профилактическую дозировку витамина Д. Он обеспечит мощную защиту организма и поможет пережить отсутствие солнца.

