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Эксперты рассказали, как сохранить красоту осенью

Очей очарование: что нужно сделать осенью, чтобы сохранить свою красоту
общество

Осенью не всем удается выглядеть столь же хорошо, как летом. Причина в том, что люди продолжают жить так, словно холода еще не наступили. Рассказываем, как нужно ухаживать за собой в осенние дни, чтобы не навредить своей внешности.

Помогаем волосам

Фото: depositphotos/arkusha

По словам специалистов, в переходный период от тепла к холоду кожа и волосы человека требуют особенного внимания.

"Бытует мнение, что волосы – неживая структура, но это не так. У отросшего волосяного стержня нет кровоснабжения и нервных окончаний, но он имеет мозговое вещество в центре и оболочку на поверхности, которая состоит из чешуек", – объяснила врач-дерматовенеролог Наталия Жовтан.

Причем стержень волоса может быть как в виде ровной трубочки, так и перекручиваться вокруг своей оси. Такой "перекрут" имеют волнистые и курчавые волосы. Именно они больше всего подвержены излишней сухости и ломкости – и не только летом. Под воздействием ветра и холодного воздуха также происходит пересушивание и травмирование, что особенно заметно на длинных волосах. Но и обладатели коротких причесок, любящие пощеголять без головного убора, рискуют заработать фолликулит – воспаление волосяного фолликула.

Кроме того, под воздействием низких температур происходит сужение кровеносных сосудов. А если это случается на протяжении длительного времени, то нарушается питание фолликула, что может приводить к выпадению волос.
Наталия Жовтан
врач-дерматовенеролог

Эксперт рекомендует при похолодании использовать щадящие средства – лучше бессульфатные шампуни с минимальным количеством активных веществ, а также несмываемые спреи с термозащитой. Следует минимизировать использование утюжков и фена. Кроме того, важно не выходить на улицу с влажными волосами.

Ношение головного убора рекомендуется, когда температура воздуха опускается ниже нуля, а если есть сильный ветер, то и при плюсе – до 15 градусов. При выборе головных уборов лучше всего отдавать предпочтение шапкам из трикотажа или хлопка. Но при этом необходимо учитывать склонность человека к аллергическим реакциям и активность работы сальных желез, наличие заболеваний кожи головы, таких как псориаз или себорейный дерматит. В подобных случаях лучше исключать полностью натуральные материалы и рассматривать смешанные составы.

Лицевая сторона

Фото: depositphotos/tumsasedgars

Уход за кожей лица и рук тоже имеет свои особенности в зависимости от сезона. Лицо и кисти рук подвержены влиянию окружающей среды больше, чем все остальные участки тела. При наступлении сезона ветров и дождей уровень SPF-защиты снижается до 15–20, поэтому о негативном воздействии ультрафиолетового излучения надо помнить круглый год.

"В осенне-зимний период наступает сезон пилингов – самой востребованной процедуры ухода за кожей в такую пору. Она помогает обновить кожу лица и кистей, убрать пигментацию и мелкие морщинки. Курс процедур врач-косметолог составляет с учетом типа кожи и возраста пациента", – пояснила дерматовенеролог.

Эксперт также развеяла миф о том, что в холода нельзя использовать увлажняющие средства.

Производители современных кремов усовершенствовали формулы и составы, ввели компоненты, которые увлажняют кожу не за счет воды, а благодаря керамидам, гиалуроновой кислоте и другим полезным компонентам.
Наталия Жовтан
врач-дерматовенеролог

В отличие от кремов вазелин, глицерин и детский крем должны уйти в прошлое. Эксперт советует не путать понятия "увлажнение" и "ожирение". В первом случае стоит задача сохранения собственной влаги в коже, во втором – просто распределение жира по ее поверхности. А если учесть, что ветер и сухой воздух в помещениях ее иссушают, то жирные средства только ухудшают ситуацию.

Осенний рацион

Фото: depositphotos/magone

Внешний вид во многом зависит и от питания. Диетолог Асият Хачирова отметила, что с наступлением осенней погоды организм приспосабливается к изменяющимся условиям внешней среды. Основная задача при этом – сохранить тепло.

"Мы кутаемся в теплую одежду и начинаем больше есть. Чтобы сберечь тепло, организм снижает метаболизм и запасается жировыми отложениями", – подчеркнула эксперт.

Поэтому ради красоты и здоровья надо внимательно следить за рационом. Питание в холодное время года принципиально не отличается от летнего: для организма все так же важны пять групп продуктов – зерновые, овощи и фрукты, белковые продукты (мясо, рыба, бобовые), молочные продукты и жиры. Четыре из них не особо подвержены сезонности, а вот отношение к овощам и фруктам в холодное время года меняется.

Согласно международным рекомендациям о питании, в день необходимо употреблять не менее трех порций овощей и двух порций фруктов. А в холода можно смело налегать на крахмалистые овощи. Их сезон как раз осенью, они прекрасно хранятся, придают сытость блюдам без риска перебрать калорий. Речь о картофеле, моркови, свекле, репе, тыкве и других овощах.
Асият Хачирова
врач-диетолог

Из фруктов хорошо употреблять цитрусовые, яблоки, гранат, хурму и всесезонные бананы. Также рекомендуется использовать замороженные ягоды, в которых сохраняется максимальное количество витаминов. И не следует забывать про грибы и орехи, которые обогащают рацион белком и полезными жирами.

А главным российским суперфудом врач считает квашеную капусту, которой необходимо обязательно запастись на зиму. Это блюдо – чемпион по содержанию витамина С и лучшая питательная среда для микробиоты кишечника. Капуста подарит хорошее пищеварение, чувство легкости и отличный иммунитет.

Чтобы сохранить красоту, из всех способов приготовления лучше выбирать тушение и запекание. Также эксперт посоветовала есть побольше теплой пищи и не забывать пить достаточное количество воды в отопительный сезон.

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