Врачи рассказали, почему носить резиновые сапоги опасно для здоровья

Носить резиновые сабо и сапоги предпочитают многие: и горожане, и особенно дачники. Это модно и практично, но полезно ли для здоровья? Рассказываем, в чем опасность резиновой обуви и в каких случаях ее лучше не надевать.



Грибковая пора

Кожа человека выполняет множество функций, в частности отвечает за тепло- и воздухообмен. Но насколько комфортно дышится ногам в обуви из ПВХ или резины?

"Теплообмен осуществляется за счет потоотделения. А сапоги или галоши не пропускают воздух. Процесс нарушается, поскольку испарение пота в такой обуви невозможно. Она создает идеальные тепличные условия для бактерий и грибков, которые любят влажную и теплую поверхность", – пояснила врач-дерматолог Юлия Галлямова.

По ее словам, в летнее время специалисты очень часто наблюдают рост заболеваемости грибком стопы. Особенно опасно, если резиновая обувь не индивидуальна, а используется всеми членами семьи.

Дерматовенеролог Наталия Жовтан также отметила, что в резиновой обуви кожа стоп потеет интенсивнее, чем в кожаной. Внутри галош и сапог создается конденсат из-за разности температур кожи и окружающей среды. При недостаточной вентиляции возникает парниковый эффект.



Наталия Жовтан дерматовенеролог Во влажной среде активно развиваются патогенные грибки и другая флора, что может приводить к дерматомикозам – грибковым заболеваниям кожи и ногтей. Повышенная влажность стопы становится причиной и таких кожных заболеваний, как дисгидроз и контактный дерматит.

Влажные стопы в холодный период могут привести к переохлаждению. Дело в том, что подошва резиновых сапог не предназначена для низких температур, а сам материал, из которого сделана обувь, не удерживает тепло. Это чревато простудными заболеваниями, а также развитием артрита, цистита, заболеваниями почек, воспалением мочевого пузыря, придатков и седалищного нерва, обострением хронического простатита и другими проблемами со здоровьем.

Бережем здоровье

В более современном варианте галош имеются отверстия для воздухо- и влагообмена. Но и такие шлепанцы, как и сланцы, по мнению специалистов, не следует выбирать для постоянного ношения и даже для работы в саду и огороде.

Во-первых, стопы в них быстро загрязняются, а это повышает вероятность подцепить грибок. Во-вторых, от их ношения меняется свод стопы, так как отсутствует устойчивая поверхность и амортизация.

"Постоянное ношение такой обуви обязательно скажется на суставах, сначала голеностопных, затем коленных и тазобедренных. Несомненно, будет страдать позвоночник. В молодом возрасте это незаметно и компенсируется здоровой хрящевой тканью, но со временем хрящ становится более плоским и движение в суставах затрудняется", – объяснила Галлямова.

Если голенище резиновых сапог постоянно контактирует с кожей и не прилегает плотно, то из-за трения может возникнуть раздражение в области голеностопа. Слишком широкие сапоги и слабая фиксация грозят вывихом сустава, а узкие и сдавливающие нарушают кровоток в нижних конечностях и могут привести к заболеваниям вен или отечности стопы.



Наталия Жовтан дерматовенеролог Резиновую обувь с плоской подошвой не стоит выбирать как вариант для ежедневной носки. Такая обувь может стать причиной развития плоскостопия, особенно у детей до 7 лет.

Слишком твердая и негнущаяся подошва в процессе ходьбы повышает нагрузку на позвоночник, что крайне нежелательно при остеохондрозе и других проблемах с опорно-двигательным аппаратом.

В ногах правда

Резиновая обувь считается спасением в дождливую погоду, когда надо пройти по лужам. Но находиться в ней долгое время врачи не рекомендуют.



Юлия Галлямова врач-дерматолог Безопасное время для галош или сапог, на мой взгляд, не более 40 минут. И не на голую ногу, а желательно на хлопчатобумажные носочки!

А Наталия Жовтан пояснила, что резиновую обувь можно носить и каждый день, но не более 3–4 часов без перерыва, а детям – не более двух часов. Но если нужно ходить в ней дольше, то лучше менять носки или вкладыши.

Дерматовенеролог также посоветовала больше заботиться о ногах, руководствуясь простыми правилами.

"Выбирайте обувь нужного размера, лучше на один-полтора сантиметра больше. Отдавайте предпочтение легким материалам. В резиновых сапогах обязательно должен быть утеплитель из натуральных тканей. Избегайте моделей с плоской, жесткой подошвой, а для обуви, предназначенной для ношения в период заморозков, обязательна ребристая поверхность подошвы", – добавила врач.

Специалисты также советуют давать ногам отдых от любой обуви, использовать индивидуальные стельки и носки из натуральных тканей. Важно также соблюдать гигиену ног и тщательно просушивать обувь после носки.