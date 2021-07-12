Врач объяснил, кому положен стопроцентный медотвод от прививки против коронавируса

В российских регионах продолжается масштабная кампания по вакцинации населения от коронавируса. Пройти процедуру можно практически всем россиянам за небольшим исключением. Противопоказаний по здоровью не так много, но они все же есть. Рассказываем, кому и при каких обстоятельствах можно получить медотвод от прививки.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При каких заболеваниях дают медотвод?

По словам врача – аллерголога-иммунолога Марины Аплетаевой, прямыми показаниями к медотводу являются анафилактический шок и отек Квинке в истории болезни человека. Об этом она рассказала в интервью Москве 24.





Марина Аплетаева врач – аллерголог-иммунолог Анафилактический шок обычно бывает при реакции на медикаментозные препараты. Если когда-то в жизни было такое состояние, то это может быть медотводом от вакцинации. Иногда бывает, что даже новокаин, который колют во время удаления зубов, приводит к анафилаксии.

Предрасположенность к отеку гортани и вызываемому при этом приступе удушья также считаются достаточным основанием для отказа от прививки, подчеркнула Аплетаева. "Медотвод связан с тем, что эти два состояния просто угрожают жизни человека", – сказала она.



Являются ли ВИЧ и онкология показаниями к медотводу?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава, глава Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус ранее заявлял, что ВИЧ-инфекция не относится к противопоказаниям к вакцинации от коронавируса. По его мнению, такие люди находятся в группе риска по тяжелому развитию болезни, поэтому должны иметь приоритет в вопросе прививки.

В свою очередь, главный онколог министерства здравоохранения Андрей Каприн сообщил, что пройти вакцинацию могут больные, у которых рак перешел в стадию ремиссии. "Мы уже можем констатировать, что пациент, который находится в трехмесячной ремиссии, тоже может быть привит", – подчеркнул он.

С этим согласна и врач Аплетаева. Она пояснила, что в острый период любого заболевания желательно не делать прививку.

"Особенно если это не банальная ОРВИ, а иммунодефицитные состояния или онкологический процесс. Если процесс неактивен, то нет никаких препятствий. Для иммунодефицитных состояний любое вирусное заболевание может быть гораздо опасней, чем последствия вакцины", – подчеркнула она.





Марина Аплетаева врач – аллерголог-иммунолог Только лечащий врач, который наблюдает за пациентом, знает его иммунный статус, знает его клиническое состояние и результаты анализов на данный момент, принимает решение о вакцинации.

Вместе с тем в Госдуме считают, что нужно определить четкий регламент предоставления медотводов от вакцинации против коронавируса. Председатель комитета нижней палаты парламента по информационной политике Александр Хинштейн намерен обратиться в Минздрав РФ с такой просьбой. По его словам, из СМИ стало известно, что онкобольные пациенты испытывают проблемы с получением медицинских отводов от процедуры.



Нужно ли делать прививку, если человек находится в группе риска, но имеет противопоказания?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала Москве 24, что людям с аллергией на белок тоже противопоказана прививка, так как может быть неадекватная реакция на вакцину. Однако такие пациенты могут пройти специальную подготовку к прививке – премедикацию.

"В каждом конкретном случае премедикация своя: если это аллергия, то применяются гормоны. Если образуются тромбы, то нужны гепарины (лекарственное вещество, препятствующее свертыванию крови. – Прим. ред.). По определенной схеме человека готовят к вакцинации", – отметила терапевт.

Кроме того, иммунолог Аплетаева посоветовала такой категории россиян делать прививку только в медицинских учреждениях, в которых есть палаты реанимации, в случае чего им быстро окажут медпомощь.



В каких случаях лучше временно отложить прививку?

Врач-терапевт Людмила Лапа пояснила, что во время обострения хронических заболеваний, а также при какой-либо вирусной инфекции россияне могут получить временный медотвод, который будет действовать до того момента, как человек поправится.

"Если у человека обострение или активная болезнь, то у него поднимается температура, есть слабость, он имеет право на отвод от прививки", – подчеркнула она.





Людмила Лапа врач-терапевт Это может быть простуда, аутоиммунные процессы, ревматоидный артрит и другие болезни.

Врач – аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева добавила, что временно отложить прививку следует во время сезонной аллергии, которая наблюдается с ранней весны и заканчивается поздней осенью.

"Если у человека аллергия в период цветения деревьев, например в марте, то в летний период у него нет противопоказаний", – отметила эксперт.



Что делать, если перед прививкой заболело горло?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По словам аллерголога-иммунолога Аплетаевой, боль в горле может быть не только признаком развивающейся болезни, например ангины, но и обычной реакцией организма на смену температурного режима. Если человек долго просидел под кондиционером, то боль в горле является следствием резкого перепада температуры, объяснила она.

"Такие минимальные изменения в нашем состоянии здоровья не являются противопоказаниями. Надо просто быть внимательными к себе. Если есть сомнения, то нужно обратиться к врачу", – порекомендовала специалист.

Собеседница Москвы 24 указала, что любое активное заболевание проявляется с определенными признаками: температурной реакцией, слабостью и воспалением.



Как получить справку с медотводом?

Для получения справки нужно обратиться к терапевту и на приеме назвать все возможные заболевания, имеющиеся у человека, которые могут привести к медотводу, рассказала Людмила Лапа.

По ее словам, если заболевание требует дополнительного осмотра у профильного специалиста, то пациента могут отправить к нему на обследование. Только после этого терапевт выписывает медотвод или же отказывает в нем, заключила собеседница Москвы 24.