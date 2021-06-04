Онкопациенты в ремиссии могут прививаться от коронавируса – врач

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Онкобольные, у которых рак перешел в стадию ремиссии, могут прививаться от коронавируса. Об этом в интервью телеканалу "Доктор" заявил главный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.

"Мы уже можем констатировать, что пациент, который находится в трехмесячной ремиссии тоже может быть привит. <...> Настолько сужается уже группа, которая может быть с вопросами по противопоказаниям, что быстро достаточно проведем клинические испытания", – пояснил он и добавил, что каждый такой пациент может проконсультироваться по поводу прививки со своим врачом.

Он также подчеркнул, что близким таких пациентов стоит прививаться, поскольку иммунитет онкобольного может быть не готов бороться с коронавирусом.

"Если мы хотим быть со своими близкими, мы должны быть привиты", – заключил он.

Ранее главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал, что коронавирус не может повлиять на заболеваемость раком, но может оказать негативное влияние на течение болезни, в частности не дать возможности провести лечение.

