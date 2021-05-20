Главный онколог Москвы оценил влияние коронавируса на онкологию

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков оценил влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на заболеваемость онкологией. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Специалист отметил, что любое вирусное заболевание оказывает воздействие на организм человека. В частности, коронавирус способен не дать возможности провести лечение. Кроме того, COVID-19 может привести к летальному исходу.
"Но на заболеваемость онкологией, я думаю, что никак не должен влиять", – подчеркнул Хатьков.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков объяснил, как отличить сезонную аллергию от COVID-19. По словам специалиста, при аллергии присутствуют ярко выраженные респираторные проявления при относительно нормальном самочувствии.
За последние сутки в России выявили 7 920 новых случаев коронавируса. В 1 208 из них болезнь проходила без клинических проявлений.
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