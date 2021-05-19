В России выявили 7 920 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 7 920 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. При этом в 1 208 (15,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 2 096 случаев, на Санкт-Петербург – 784, на Московскую область – 697, на Ростовскую область – 198, на Воронежскую область – 141, на Нижегородскую область – 137, на Самарскую область – 131, на Иркутскую область – 119, Саратовскую область – 118, Республику Саха (Якутия) – 106.
В России всего зарегистрировано 4 965 676 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, в Республике Алтай и Республике Тыва – 0,03%.
За последние сутки в стране подтверждено 390 смертей, за все время пандемии в России умерли 116 965 человек. За минувшие 24 часа выписали 9 561 человека, за все время – 4 581 787.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусная инфекция не самый страшный вариант из эпидемиологических рисков, которые могли возникнуть.
Она уточнила, что COVID-19 имеет не самую высокую контагиозность, а длительный инкубационный период (две недели) дает время на реакцию и противодействие.
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