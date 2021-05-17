Попова назвала главную задачу в борьбе с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусная инфекция не самый страшный вариант из эпидемиологических рисков, которые могли возникнуть. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы говорим о том, что задача, которая стоит перед нами, – это эпидемия и пандемия, но без локдауна", – сказала Попова.
Глава Роспотребнадзора уточнила, что COVID-19 имеет не самую высокую контагиозность, а длительный инкубационный период (две недели) дает время для реакции и противодействия.
Ранее глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал россиянам не ждать третьей волны пандемии коронавируса, а сделать прививку от COVID-19.
За последние сутки в России подтвердили 9 328 новых случаев COVID-19, при этом в 1 556 из них болезнь проходила без клинических проявлений. За все время пандемии в стране зафиксировали 4 949 573 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зарегистрирован в Ненецком и Чукотском автономных округах, Республике Тыва, Еврейской автономной области, Сахалинской области.
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