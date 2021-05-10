Путин заявил, что ситуация с COVID-19 в РФ стабильная

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Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, специалисты отмечают, что в стране ситуация с COVID-19 держится на том уровне, на котором сложилась в предыдущее время.

"Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной. У нас все, как говорят, "на полке лежит", то есть не поднимается", – сказал президент РФ.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России удастся обеспечить в сентябре.