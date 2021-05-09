Мурашко назвал возможные сроки достижения коллективного иммунитета в РФ

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Коллективный иммунитет к коронавирусу в России удастся обеспечить в сентябре. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Также глава ведомства отметил, что процесс вакцинации в стране проходит в плановом режиме. При этом пока Мурашко не уточнил количество вакцинированных граждан.
"Все идет планово", – приводит "Интерфакс" слова министра.
Ранее Мурашко сообщал, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, решение о смягчении и снятии противоэпидемических ограничений необходимо принимать, основываясь на данных об обстановке в регионах.
При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что надеется на скорейшее завершение масштабной вакцинации от коронавируса в России.
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