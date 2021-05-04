Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, решение о смягчении и снятии противоэпидемических ограничений необходимо принимать, основываясь на данных об обстановке в регионах, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной, поэтому решения относительно смягчения ограничительных мер должны приниматься исключительно исходя из эпидемиологической обстановки в регионе", – сказал министр в ходе селекторного совещания с представителями регионов по борьбе с коронавирусом.
Мурашко подчеркнул, что необходимо продолжать работу по формированию коллективного иммунитета к инфекции, а также расширять вакцинацию, отдавая приоритет группам граждан с высоким риском тяжелой формы COVID-19.
Ранее Мурашко заявил, что популяционный иммунитет может сформироваться, когда от COVID-19 привьются или переболеют порядка 69,8 миллиона россиян. Министр здравоохранения также отметил, что порядка 25% пациентов, заболевших коронавирусом, сталкиваются с различными осложнениями. В этих случаях требуется дополнительное наблюдение.
По данным Оперштаба, за последние сутки в России подтвердили 7 770 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 2 050 случаев, на Санкт-Петербург – 709, на Московскую область – 625.
Всего в России подтверждено 4 839 514 случаев коронавируса. За сутки выздоровели 6 755 человек, за все время пандемии – 4 457 044 человека. Скончались от болезни за 24 часа 337 пациентов, за все время – 111 535.
Вероятность скорой отмены масочно-перчаточного режима в столице пока не очень высока
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