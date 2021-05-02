Центр Чумакова подал документы для разрешения применять "КовиВак" людям старше 60 лет

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Центр имени Чумакова подал документы в Минздрав для разрешения применять вакцину против коронавируса "КовиВак" людям старше 60 лет. Об этом сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

"Выпускаемый препарат всегда для людей от 18 до 60 лет. На этой неделе мы подали документы в министерство здравоохранения с тем, чтобы расширить уже эти показания", – сказал Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 1".

Также он рассказал, что иммунитет к коронавирусу после прививки препаратом "КовиВак" длится порядка восьми месяцев.

"Наш опыт – порядка восьми месяцев", – сказал он.

Ранее в научном центре имени М. П. Чумакова РАН рассказали, что планируют в мае провести третью стадию клинических испытаний вакцины от COVID-19 "КовиВак".

В испытаниях примут участие свыше 32 тысяч человек. Данная фаза будет проводиться в отношении групп риска.

До этого говорилось, что добровольцам с онкологическими заболеваниями разрешили принимать участие в клинических исследованиях вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

