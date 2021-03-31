Вакцина "КовиВак" будет эффективна против новых мутаций COVID-19 – разработчик

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Вакцина от COVID-19 "КовиВак" будет эффективна против новых мутаций коронавируса, заявил директор Центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

Он отметил, что может с уверенностью делать подобные заявления, так как "КовиВак" – цельновирионная вакцина, то есть создавалась на основе цельного вируса. В ней содержится весь пул антигенов, что поможет справляться с мутациями, число которых на сегодняшний день незначительно.

Ишмухаметов отметил, что говорить о продолжительности действия этой вакцины пока рано, так как наблюдение за привитыми ведется лишь короткое время.

"Сейчас сложно сказать, мы можем, первое, оценивать наш опыт, а он сейчас порядка семи месяцев – в течение семи месяцев иммунная защита существует. Мы можем говорить только о той протяженности исследования, которую имеем", – сказал ученый в эфире телеканала "Россия 1".

Он привел в пример вакцины, которые создавались в лабораториях центра тем же методом, что и "КовиВак", – от клещевого энцефалита, против бешенства, а также большинство вакцин, которые сейчас входят в национальный календарь прививок в РФ.

"Какие-то из них дают пожизненный иммунитет, какие-то – на два-три года", – отметил Ишмухаметов.

Гость студии сообщил, что в гражданский оборот "КовиВак" начнет поступать уже в ближайшее время.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января.

В основном россиян прививают первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V", разработанной в Центре имени Гамалеи Минздрава России. Также в России зарегистрирована вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор".