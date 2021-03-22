В РФ начались испытания вакцины "Спутник V" в виде капель для носа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр имени Николая Гамалеи планирует завершить в 2021 году испытания вакцины "Спутник V" в виде капель для носа для детей. Речь идет о возрасте от 3 до 4 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

"Сейчас начинаются клинические испытания интерназальной формы этого "Спутника V", – сообщил Гинцбург. По его словам, такая форма вакцинации будет более удобной для детей.

Как отметил Гинцбург, клинические исследования интерназальной формы препарата от COVID-19 планируется завершить уже в этом году. Планами глава учреждения поделился во время совещания у президента России по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции.

Ранее российскую вакцину "Спутник V" одобрила 55-я страна. Препарат зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

