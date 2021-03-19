РФПИ договорился о производстве 200 миллионов доз "Спутника V" в Индии

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о партнерстве со Stelis Biopharma для производства 200 миллионов доз российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РФПИ.

Как уточняется, это позволит вакцинировать 100 миллионов человек.

В сообщении фонда говорится, что соглашение заключено при поддержке компании Enso Healthcare LLP, которая является партнером РФПИ по привлечению контрактных площадок для производства вакцины в Индии. Поставки препарата планируется начать в третьем квартале текущего года.

"Российская вакцина обладает эффективностью 91,6% и является одним из лучших в мире препаратов против коронавируса. Объемы производства вакцины совместно со Stelis позволят увеличить доступность "Спутника V" по всему миру", – приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит последовательную экспертизу вакцины от коронавируса "Спутник V". Как рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, важно увеличить портфель вакцин от инфекции.

Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от коронавируса была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.