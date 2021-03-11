Регулятор ЕС одобрил четвертую вакцину от COVID-19

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Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) одобрил для использования четвертую вакцину от коронавируса. Речь идет о препарате Janssen, разработанном американской корпорацией Johnson & Johnson. Об этом говорится в заявлении регулятора в Twitter-аккаунте.

"После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека пришел к заключению, что данные по вакцине представлены в полном объеме и отвечают критериям эффективности, безопасности и качества", – говорится в сообщении.

Препарат рекомендован для граждан старше 18 лет. Вакцину планируют вывести на европейский рынок после положительного решения Европейской комиссии.

В настоящее время на рынке Евросоюза одобрены вакцины компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе будет привито порядка 70% населения.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств начало последовательную экспертизу российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Его применение в индивидуальном порядке уже одобрили Венгрия и Словакия, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.

Применение "Спутника V" одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине и других странах – в общей сложности в пятидесяти. Вакцина была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

