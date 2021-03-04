Регулятор ЕС начал экспертизу вакцины "Спутник V"

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

EMA проверит вакцину на соответствие стандартам Евросоюза по эффективности, безопасности и качеству. Решение комитета о начале процедуры приняли с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых.

Применение "Спутника V" в индивидуальном порядке одобрили Венгрия и Словакия. Эти страны приняли такое решение, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.

Ранее президент Чехии Милош Земан обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V". Он заявил, что согласовал это с премьер-министром страны Андреем Бабишем.

Применение "Спутника V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от коронавируса была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.