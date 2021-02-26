В Британии назвали "позором ЕС" вакцинацию певицы "Спутником V"

06:40
Фото: facebook.com/lachiuri
Журналист Тим Макналти в статье британской газеты Express называл позором для Евросоюза вакцинацию итальянской оперной певицы Анны Марии Кьюри вакциной "Спутник V".
Автор посчитал этот факт унизительным для европейских чиновников. Он обратил внимание, что артистка сделала прививку во время гастролей в России, после чего раскритиковала работу ЕС по проведению вакцинации.
В интервью телеканалу RT Кьюри заявила, что в Европе существует "огромная проблема" из-за того, что там не удается вакцинировать население как можно быстрее.
"Это мешает возвращению к нормальной жизни, а здесь, в Москве, все работает более или менее в привычном режиме: магазины, театры – все открыто", – сказала певица.
Также певица предложила начать поставки российской вакцины в европейские страны, чтобы восполнить дефицит необходимых для прививки препаратов и начать всеобщую вакцинацию.
Применение "Спутник V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.
Кроме того, в список входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения и Белоруссия.
Страны ЕС захотели купить "Спутник V" после публикации The Lancet
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: