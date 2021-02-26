В Британии назвали "позором ЕС" вакцинацию певицы "Спутником V"

Журналист Тим Макналти в статье британской газеты Express называл позором для Евросоюза вакцинацию итальянской оперной певицы Анны Марии Кьюри вакциной "Спутник V".

Автор посчитал этот факт унизительным для европейских чиновников. Он обратил внимание, что артистка сделала прививку во время гастролей в России, после чего раскритиковала работу ЕС по проведению вакцинации.

В интервью телеканалу RT Кьюри заявила, что в Европе существует "огромная проблема" из-за того, что там не удается вакцинировать население как можно быстрее.

"Это мешает возвращению к нормальной жизни, а здесь, в Москве, все работает более или менее в привычном режиме: магазины, театры – все открыто", – сказала певица.

Также певица предложила начать поставки российской вакцины в европейские страны, чтобы восполнить дефицит необходимых для прививки препаратов и начать всеобщую вакцинацию.

Применение "Спутник V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

Кроме того, в список входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения и Белоруссия.