Президент Чехии попросил Путина о поставках "Спутник V"

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Президент Чехии Милош Земан обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V".
В интервью пражскому телеканалу CNN Prima News он заявил, что согласовал это с премьер-министром страны Андреем Бабишем.
"Если я правильно информирован, то эта просьба будет удовлетворена, но, конечно, необходима будет сертификация", – заявил Земан.
Ранее Земан высказался за "венгерский путь" вакцинации, имея в виду, что Венгрия начала закупать "Спутник V", не дожидаясь одобрения ЕС.
Бабиш с целью изучения опыта закупки и использования российской вакцины несколько недель назад побывал в Венгрии и Сербии.
До этого премьер-министр Словакии Игорь Матович раскритиковал правительство за отказ от закупки вакцины "Спутник V".
Применение "Спутник V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Вьетнаме и Пакистане.
Кроме того, в список входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения и Белоруссия.
Страны ЕС захотели купить "Спутник V" после публикации The Lancet
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