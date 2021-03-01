Словакия получила первую партию вакцины "Спутник V"

20:12
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V" от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Игоря Матовича.
"Мы начали закупать в РФ вакцины "Спутник V", не дожидаясь их регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), поскольку времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан", – сказал Матович.
До этого Матович раскритиковал правительство за отказ от закупки вакцины "Спутник V". Он задался вопросом, почему кабмин не позволяет своим гражданам "свободно решить, могут ли они доверять вакцине, которую считают безопасной в Венгрии, Сан-Марино, Дубае, Бахрейне и других странах".
Ранее президент Чехии Милош Земан обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V". Он заявил, что согласовал это с премьер-министром страны Андреем Бабишем.
Применение "Спутник V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.
В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения и Белоруссия.
В Сербию доставили вакцину "Спутник V"
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