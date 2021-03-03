В Никарагуа стартовала вакцинация "Спутником V"

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Вакцинация "Спутником V" стартовала в Никарагуа. По данным местных СМИ, первым получившим российский препарат стал 62-летний пациент в больнице Крус-Асуль.

"Пациент с хронической почечной недостаточностью и гипертонией, получающий гемодиализную терапию, стал первым никарагуанцем, получившим вакцину против COVID-19", – заявили в издании La Prensa.

Сообщается, что участников указанной программы прививают "Спутником V". Также отмечается, что в программе участвует медцентр имени Антонио Ленина Фонсека.

О добровольной вакцинации граждан в Никарагуа было объявлено накануне. Об этом сообщила вице-президент страны Росарио Мурильо.

Ранее вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V" стартовала в Венесуэле. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

Применение "Спутника V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.