В Венесуэле стартовала вакцинация "Спутником V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V" стартовала в Венесуэле. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

Венесуэльский лидер назвал 18 февраля историческим днем.

"Началась вакцинация всех медработников страны "Спутником V", самой безопасной вакциной в мире", – заявил Мадуро в ходе выступления.

Трансляция речи президента была размещена в Twitter. Мадуро также сообщил, что первой в стране привилась врач Гленди Риверо из города Лос-Текес в штате Миранда.

Ранее Венесуэла и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о производстве вакцины "Спутник V" в стране. Было подписано соответствующее соглашение.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Эффективность "Спутника V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса. Результаты исследований опубликовало одно из наиболее авторитетных медицинских изданий – The Lancet.