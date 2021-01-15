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Москва 24

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Венесуэла и РФПИ подписали соглашение о производстве вакцины "Спутник V"

за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Венесуэла и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о производстве вакцины "Спутник V" в стране. Было подписано соответствующее соглашение, информирует вице-президент латиноамериканской страны Делси Родригес.

Она уточнила, что инструкции для переговоров были выданы лично президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Мы провели видеоконференцию с главой (Кирилл Дмитриев. – Прим. Ред.) и замглавой (Александр Журавлев. – Прим. Ред.) РФПИ о поставках и производстве в Венесуэле вакцины "Спутник V" в первом квартале 2021 года", – говорится в заявлении вице-президента в Twitter.

Ранее Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Регистрацию провели в рамках ускоренной процедуры.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отмечал, что страна получит свыше 10 миллионов доз российской вакцины против COVID-19. Он обещал, что населению препарат будет доступен бесплатно.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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