Венесуэла и РФПИ подписали соглашение о производстве вакцины "Спутник V"

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Венесуэла и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о производстве вакцины "Спутник V" в стране. Было подписано соответствующее соглашение, информирует вице-президент латиноамериканской страны Делси Родригес.
Она уточнила, что инструкции для переговоров были выданы лично президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
"Мы провели видеоконференцию с главой (Кирилл Дмитриев. – Прим. Ред.) и замглавой (Александр Журавлев. – Прим. Ред.) РФПИ о поставках и производстве в Венесуэле вакцины "Спутник V" в первом квартале 2021 года", – говорится в заявлении вице-президента в Twitter.
Siguiendo instrucciones del Presidente @NicolasMaduro, sostuvimos una reunión de trabajo por videoconferencia con el Pdte. y Vicepdte. del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), para el suministro y producción de la vacuna #SputnikV en Venezuela, en el primer trimestre del año pic.twitter.com/sDH8eAVw3R— Delcy Rodríguez (@drodriven2) January 14, 2021
Ранее Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Регистрацию провели в рамках ускоренной процедуры.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отмечал, что страна получит свыше 10 миллионов доз российской вакцины против COVID-19. Он обещал, что населению препарат будет доступен бесплатно.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.
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