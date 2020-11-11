Мадуро рассказал о ходе испытаний вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Венесуэле

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Президент латиноамериканской страны Николас Мадуро рассказал, как проходят испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Венесуэле.

Мадуро положительно оценил ход исследований, сообщает РИА Новости.

"Испытания вакцины "Спутник V" в Венесуэле идут очень хорошо", – сказал президент.

Выступление Мадуро транслировалось в Twitter. При общем оптимизме президент латиноамериканской страны призвал дождаться окончания исследований.

Испытания российской вакцины "Спутник V" в Венесуэле начались 15 октября. В программе принимают участие 2 тысячи волонтеров.

Ранее Мадуро заявил, что привьется российской вакциной от COVID-19. Кроме того, препарат хотят испытать его сын и сестра.

Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 была зарегистрирована в России в августе. Препарат, получивший название "Спутник V", разработали в центре имени Гамалеи.