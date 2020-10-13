В Минздраве рассказали, как переносится вакцина от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большинство переносит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" удовлетворительно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава по терапии и общей врачебной профилактике Оксану Драпкину.

По словам Драпкиной, около 10%, по ее наблюдениям, замечают только небольшое повышение температуры – на 1-й и 21-й дни.

"По тому опыту, которым я располагаю, других побочных эффектов я не видела и мы их не регистрировали", – рассказала Драпкина.

Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 была зарегистрирована в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. С 7 сентября в Москве начался пострегистрационный этап исследования вакцины.

Ранее Владимир Путин рассказал, что российская вакцина от коронавируса показала свою эффективность и безвредность. По его словам, она зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами РФ.