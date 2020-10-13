Гинцбург назвал предполагаемые даты поступления вакцины от COVID-19 в гражданский оборот

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В гражданский оборот вакцина от коронавируса может поступить в конце ноября – начале декабря. Речь идет о миллионах доз препаратов. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Обеспечение населения вакциной защитит его от инфекции, считает специалист.
"И надо думать, что в течение 10-12 месяцев мы сможем проиммунизировать ту часть населения, чтобы создать 70 процентов защищенного населения, чтобы считать, что данная инфекция станет вакциноуправляемой", – приводит Агентство "Москва" слова директора.
Ранее Гинцбург заявлял, что среди двух тысяч добровольцев, которым поставили обе вакцины "Спутник V", нет инфицированных коронавирусом.
Он также сообщал, что добровольцы не знают, что им дают, – вакцину от коронавируса или плацебо. Об этом также не знают и медики, которые ставят прививку испытуемым. По получении вакцины каждый доброволец получает индивидуальный код. Они узнают о том, что им поставили, лишь после завершения испытаний.
Минздрав РФ выпустил вакцину против COVID-19 "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Первая партия была направлена в регионы 12 сентября.
Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора. Она была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой в мире.
Все добровольцы в рамках исследования "Спутник V" могут получить прививки к концу января
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