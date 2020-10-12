Гинцбург заявил, что среди привитых "Спутником V" добровольцев нет инфицированных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Среди двух тысяч добровольцев, которым поставили обе вакцины "Спутник V", нет инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Если на четвертый-пятый день антитела начинают вырабатываться в лучшем случае на 15-й, а на 21–28-й день, соответственно, они выходят на плато. А вообще-то они привиты только после второй прививки – на 42-й день после первой. Кто-нибудь заболел на 42-й день? Среди них нет инфицированных", – прокомментировал Гинцбург информацию Telegram-каналов о якобы достоверных случаях инфицирования после вакцинации от коронавируса.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована 11 августа. Ее создали специалисты Центра имени Гамалеи. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян станут с помощью специального ресурса.

Владимир Путин рассказывал, что российская вакцина от коронавируса показала свою эффективность и безвредность. По его словам, она зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами РФ. Он напомнил, что специалисты провели доклинические и клинические испытания вакцины на животных и добровольцах.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ранее предложил выдвинуть создателей вакцины на Нобелевскую премию. По его словам, речь идет о научном открытии, которое послужит на благо всего человечества. Парламентарий заявил, что изобретение вакцины – это настоящий прорыв в области науки и медицины.

