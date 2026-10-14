Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 07:49

Происшествия
Главная / Новости /

РИА Новости: бар в Москве выплатит Okko 530 тыс рублей за незаконные трансляции футбола

Владелец бара в Москве выплатит Okko 530 тыс рублей за незаконные трансляции футбола

Фото: depositphotos/andreyuu

Владелец бара в центре Москвы выплатит онлайн-кинотеатру Okko 530 тысяч рублей за незаконный показ финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные материалы.

Изначально Okko потребовал взыскать с владельца заведения 2,5 миллиона рублей. Компания указала на нарушение исключительных прав на две трансляции, прав на передачу матчей в эфир и прав на программное обеспечение Okko Sport. Компенсацию за нарушение исключительных прав на каждую из двух трансляций сервис оценил в 500 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства ответчик признал нарушение, после чего стороны заключили мировое соглашение. По его условиям владелец бара выплатит Okko 530 тысяч рублей четырьмя равными платежами. Первый платеж необходимо внести до 30 октября, последний – до 31 января следующего года.

Okko обладает эксклюзивными правами на показ в России клубных турниров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее похожий случай произошел с московским фитнес-клубом, который оштрафовали на два миллиона рублей за незаконное проигрывание музыки в раздевалке. Нарушение зафиксировали сотрудники профильных ведомств, пришедшие в заведение инкогнито.

Как отметил юрист Сергей Сорокин, такие "тайные слушатели" могут проверить любую организацию, записать звучащие треки и потребовать лицензию на их коммерческое использование. По его словам, минимальный штраф по статье 1301 ГК РФ составляет 20 тысяч рублей, а максимальный достигает 10 миллионов.

Читайте также


происшествиягород

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика