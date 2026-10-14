РИА Новости: бар в Москве выплатит Okko 530 тыс рублей за незаконные трансляции футбола

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Владелец бара в центре Москвы выплатит онлайн-кинотеатру Okko 530 тысяч рублей за незаконный показ финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные материалы.

Изначально Okko потребовал взыскать с владельца заведения 2,5 миллиона рублей. Компания указала на нарушение исключительных прав на две трансляции, прав на передачу матчей в эфир и прав на программное обеспечение Okko Sport. Компенсацию за нарушение исключительных прав на каждую из двух трансляций сервис оценил в 500 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства ответчик признал нарушение, после чего стороны заключили мировое соглашение. По его условиям владелец бара выплатит Okko 530 тысяч рублей четырьмя равными платежами. Первый платеж необходимо внести до 30 октября, последний – до 31 января следующего года.

Okko обладает эксклюзивными правами на показ в России клубных турниров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее похожий случай произошел с московским фитнес-клубом, который оштрафовали на два миллиона рублей за незаконное проигрывание музыки в раздевалке. Нарушение зафиксировали сотрудники профильных ведомств, пришедшие в заведение инкогнито.

Как отметил юрист Сергей Сорокин, такие "тайные слушатели" могут проверить любую организацию, записать звучащие треки и потребовать лицензию на их коммерческое использование. По его словам, минимальный штраф по статье 1301 ГК РФ составляет 20 тысяч рублей, а максимальный достигает 10 миллионов.