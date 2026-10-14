Легкоатлетический кросс пройдет в парке Лужкова 17 октября

Фото: пресс-служба префектуры Южного административного округа города Москвы

В парке имени Ю. М. Лужкова 17 октября состоится легкоатлетический кросс-пробег, посвященный памяти тренера Михаила Полторака. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Соревнования организует Объединение культурных и досуговых центров Южного административного округа столицы. Ежегодно мероприятие собирает сотни участников разных возрастов и уровней подготовки.

Бегунам предстоит преодолеть одну из трех дистанций: 500 метров, 2,5 или 5 километров. Первая подойдет начинающим спортсменам и детям, вторая – юниорам и любителям, третья – опытным участникам. Старт на дистанции 500 метров запланирован на 12:00, забег на 2,5 километра начнется в 13:00, а на 5 километров – в 13:15.

Победителей определят по лучшему времени в каждой возрастной категории. Призеров наградят кубками, медалями и дипломами. Также предусмотрены специальные призы для самого юного и самого старшего участников.

Присоединиться к забегу можно бесплатно, возрастных ограничений нет. Заявки принимают онлайн до 23:59 14 октября или непосредственно в день соревнований с 11:00 в парке по адресу проспект Андропова, дом 58а. Зарегистрироваться на выбранную дистанцию необходимо не позднее чем за 30 минут до ее старта.

Среди почетных гостей будут известные ученики Полторака, продолжающие дело своего наставника. Тренер посвятил жизнь развитию легкой атлетики, создал систему подготовки спортсменов и воспитал чемпионов всероссийского и международного уровней.

Среди его воспитанников – мастер спорта международного класса, неоднократная чемпионка России, победительница Кубка Европы и участница Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Елена Орлова, заслуженный мастер спорта России, пятикратная чемпионка страны и серебряный призер тех же Игр Елена Соколова, а также победитель первенства России по кроссу среди юниоров Михаил Стрелков.

Пробег проводят, чтобы сохранить память о Полтораке и его вкладе в развитие отечественной легкой атлетики.

Ранее сообщалось, что москвичи могут бесплатно заниматься бегом в рамках проекта "Мой спортивный район". Осенние тренировки проходят под руководством опытных тренеров. Присоединиться к занятиям могут все желающие старше 16 лет.