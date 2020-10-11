Клинические испытания вакцины от COVID-19 "идут хорошо" – гендиректор Центра Чумакова

Фото: ТАСС/Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ

Клинические испытания вакцины против COVID-19, которая была создана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, сейчас "идут хорошо". Об этом ТАСС заявил генеральный директор учреждения Айдар Ишмухаметов.

По словам ученого, у участников данного исследования не обнаружили нежелательных явлений.

"Испытания нашей вакцины в Новосибирске идут хорошо уже третий день, у участников не зафиксировано никаких нежелательных явлений, кроме болезненности в месте инъекции", – сообщает Ишмухаметов.

К клиническим исследования цельновирионной инактивированной вакцины приступили 6 октября. Они проходят в Новосибирске.

За последние сутки в России выявили 13 634 новых случая коронавируса. COVID-19 зарегистрировали во всех 85 регионах страны.

8 сентября Минздрав РФ выпустил вакцину против коронавирусной инфекции "Спутник V" в гражданский оборот. Первую партию направили в регионы 12 сентября.