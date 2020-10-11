Клинические испытания вакцины от COVID-19 "идут хорошо" – гендиректор Центра Чумакова

Фото: ТАСС/Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ
Клинические испытания вакцины против COVID-19, которая была создана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, сейчас "идут хорошо". Об этом ТАСС заявил генеральный директор учреждения Айдар Ишмухаметов.
По словам ученого, у участников данного исследования не обнаружили нежелательных явлений.
"Испытания нашей вакцины в Новосибирске идут хорошо уже третий день, у участников не зафиксировано никаких нежелательных явлений, кроме болезненности в месте инъекции", – сообщает Ишмухаметов.
К клиническим исследования цельновирионной инактивированной вакцины приступили 6 октября. Они проходят в Новосибирске.
За последние сутки в России выявили 13 634 новых случая коронавируса. COVID-19 зарегистрировали во всех 85 регионах страны.
8 сентября Минздрав РФ выпустил вакцину против коронавирусной инфекции "Спутник V" в гражданский оборот. Первую партию направили в регионы 12 сентября.
В Минздраве оценили утверждение о самых опасных носителях коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: