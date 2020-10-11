В Москве от коронавируса вылечились более 261 тысячи человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Еще 1186 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 261 619 человек", – заявила Ракова.
Чтобы подтвердить отсутствие заболевания, специалисты проводят исследования. При выписке пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации врачей.
Те, кто вылечился от COVID-19, могут стать донорами плазмы. Для этого нужно позвонить по телефону 8 (495) 870-45-16.
За последние сутки в Москве скончались 35 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. У них также был подтвержден диагноз "пневмония".
С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости, до 28 октября был приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для этой категории граждан.
Кроме того, до окончания каникул приостановлен льготный проезд для школьников в транспорте.
По данным ВОЗ на 11 октября, в мире выявлено уже более 36,8 миллионов случаев заражения, свыше 1,068 миллиона человек скончались. В России выявлено 1 285 084 случая COVID-19, вылечились 1 016 202 человека, скончались 22 454.
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