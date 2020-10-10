В Москве скончались 35 пациентов с COVID-19

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В Москве скончались 35 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Специалисты напоминают, при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и вызывать врача, чтобы не рисковать своей жизнью и здоровьем окружающих.

За последние сутки в столице 4 105 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 1 306 пациентов вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели выздоровели 260 433 человек.

Сергей Собянин ранее принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей. Они будут организованы в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское".

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что действующие в России меры профилактики COVID-19 являются эффективными, и их соблюдение позволит избежать новых ограничений.

По последним данным ВОЗ, за последние сутки в России зарегистрировали 12 846 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Среди них у 3 338 человек отсутствовали клинические проявления болезни.