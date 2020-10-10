В России выявили 12 846 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За последние сутки в России зарегистрировали 12 846 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, сообщил Оперштаб.

Среди них у 3 338 человек отсутствовали клинические проявления болезни. На Москву пришлось 4 105 новых случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 501, на Московскую область – 416, на Ростовскую область – 269, Нижегородскую область – 257, Воронежскую область – 201, Архангельскую область – 199.

В Свердловской области зафиксировали 198 заболевших COVID-19, в Ханты-Мансийском АО – 189, в Красноярском крае – 175, в Кемеровской области – 169, в Волгоградской и Иркутской областях – по 155, в Алтайском крае – 154, в Ульяновской области – 152, в Ставропольском крае – 151.

Таким образом, всего на территории РФ за все время пандемии зафиксировали 1 285 084 (+1,0%) случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший прирост заболевших COVID-19 наблюдался в Чеченской (0,2%) и Чувашской (0,4%) республиках.

За минувшие 24 часа в России подтвердили 197 летальных случаев из-за коронавируса. Всего из-за осложнений, связанных с COVID-19, в России скончались 22 454 пациента.

6 781 человек вылечились от COVID-19 за последние сутки в России. За все время пандемии в РФ выздоровели от коронавируса 1 016 202 человека.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки. За минувшие 24 часа в мире зарегистрировали более 350 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Общая численность выявленных заражений COVID-19 составила 36,36 миллиона человек.

Минздрав РФ призвал отказаться от посещения гостей и общественных мест в эти выходные. В ведомстве порекомендовали провести это время дома. В случае острой необходимости выхода граждан призвали соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.