Минздрав порекомендовал россиянам провести выходные дома из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Минздрав порекомендовал россиянам оставаться дома в эти выходные из-за ситуации с коронавирусом в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы ведомства Алексея Кузнецова.
В частности, он предложил воздержаться от походов в гости и посещения общественных мест. Кузнецов напомнил, что в ряде субъектов РФ наблюдается увеличение прироста заболевших COVID-19.
"Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта", – заявил Кузнецов.
Он призвал россиян не допустить резкого скачка заболевших COVID-19, чтобы не увеличивать нагрузку на врачей. Кузнецов отметил, что таким образом граждане смогут поддержать медработников и всю систему здравоохранения.
Помощник главы Минздрава РФ напомнил, что для профилактики коронавируса необходимо ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены, а также носить средства индивидуальной защиты.
Ранее к соблюдению правил санитарной безопасности призвала главный врач московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко. Она отметила, что отсутствие дефицита мест в больницах зависит от того, насколько добросовестно граждане относятся к ограничениям, связанным с коронавирусом.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также порекомендовала соблюдать существующие санитарные правила. Таким образом, по ее словам, можно будет избежать новых ограничений из-за коронавируса.
За последние сутки в России зарегистрировали 11 493 новых случая заболевания коронавирусом. Всего на территории РФ за все время пандемии выявили 1 260 112 граждан с COVID-19. 1 002 329 пациентов выздоровели после прохождения курса лечения. 22 056 человек скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
В Минздраве дали рекомендации главам регионов из-за COVID-19
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