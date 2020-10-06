Власти Москвы назвали причину роста заболеваемости COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице связан с несоблюдением масочного режима. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы вышли на те цифры, которые у нас были весной. После длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернусь в город", – рассказала заммэра.

По словам Анастасии Раковой, рост обосновывается поведенческой причиной. "Несмотря на то что у нас высокие цифры заболеваемости, идет тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции", – обращает внимание она.

За последние сутки в РФ выявили 11 615 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 4 082 случая, на Санкт-Петербург – 411.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, несмотря на то что в больницы продолжают поступать пациенты. Он подчеркнул, что в столице пока не планируется массово переводить больницы на помощь больным COVID-19.

Кроме того, Сергей Собянин подписал распоряжение о переводе не менее 30% сотрудников городских компаний на удаленную работу из-за динамики случаев коронавируса. Мэр также одобрил общегородские двухнедельные каникулы для школьников с 5 октября.

