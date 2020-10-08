В России выявили 11 493 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В РФ за последние сутки было зафиксировано 11 493 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявлено 3 323 случая. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 493 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 954 (25,7%) без клинических проявлений. В Москве – 3 323, в Московской области – 433", – сказано в сообщении.

На Санкт-Петербург пришелся 461 случай, на Ростовскую область – 261, Нижегородскую область – 234, Воронежскую область – 194, Свердловскую область – 184, Архангельскую область – 182, Ханты-Мансийский АО – 175, Кемеровскую область – 168, Красноярский край – 167, Ставропольский край – 155, Ульяновскую область и Ямало-Ненецкий АО – по 148, на Волгоградскую область – 143, Мурманскую область – 142, Саратовскую область – 139, Иркутскую область – 136.

В Алтайском крае зарегистрировали 134 случая, в Коми – 127, в Оренбургской области – 125, в Самарской области и Крыму – по 118, в Удмуртии и Омской области – по 117, в Томской области – 110, Тюменской области – 109, в Республике Саха (Якутия) – 106, в Пензенской области и Забайкальском крае – по 105, в Краснодарском крае – 99, в Орловской области и на Алтае – по 98, в Пермском крае и Бурятии – 95.

На Челябинскую область и Хабаровский край пришлось по 94 человека, на Ленинградскую область – 91, на Брянскую и Новосибирскую области – по 87, на Приморский край – 83, Дагестан – 82, Тверскую область и Карачаево-Черкесию – 81, на Курскую область – 79, Калужскую и Кировскую области – по 78, на Калмыкию – 76, Белгородскую область – 74, Ивановскую область – 71, Ярославскую область – 67, Костромскую область и Карелию – по 66, Кабардино-Балкарию – 64.

В Калининградской области зафиксировали 63 случая, в Вологодской области – 62, в Курганской области – 60, во Владимирской области и Хакасии – по 59, Рязанской, Новгородской и Сахалинской областях – по 58, в Тамбовской и Астраханской областях – по 55, в Липецкой области – 50, в Тульской, Псковской областях, Мордовии и Амурской области – по 49, в Ингушетии – 48, в Смоленской области – 47, в Башкирии – 46, Адыгее – 44, Магаданской области – 43.

На Северную Осетию пришлось 37 случаев, на Камчатский край – 35, на Чувашию – 34, на Татарстан и Тыву – по 31, на Республику Марий Эл и Севастополь – по 30, на Еврейскую АО – 29, на Чечню – 4, на Чукотский АО – 2 и Ненецкий АО – 1.

За все время в стране зафиксировано 1 260 112 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,9%.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 7 054 человека, из них в столице – 1 341. За весь период в Росси выписаны 1 002 329 человек.

Также стало известно, что за сутки в РФ скончался 191 пациент с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 22 056 человек.

По данным ВОЗ на 8 октября, в мире выявлено уже более 35,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,044 миллиона человек скончались.

Еще 1 341 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Ранее главный внештатный специалист-эндокринолог департамента здравоохранения столицы Михаил Анциферов рассказал об анализе данных больных, умерших от коронавируса, и дал советы пациентам из группы риска.

По его словам, есть две основные группы риска: люди старше 60 лет и жители с сахарным диабетом.