Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 1 341 пациент вылечился от коронавируса в Москве, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего число людей, поборовших инфекцию, увеличилось до 257 703 человек.

Для подтверждения отсутствия заболевания специалисты проводят специальные исследования. Также соответствующие рекомендации во время выписки получают пациенты, которые должны оставаться под наблюдением.

Те, кто вылечился от COVID-19, могут стать донорами плазмы. Для этого необходимо обратиться по номеру телефона 8 (495) 870-45-16.

За последние сутки в столице скончались 55 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. У них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Сергей Собянин ранее указал, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась. При этом в больницы продолжают поступать пациенты, однако, по словам мэра, в городе пока не планируется массово переводить больницы на помощь больным коронавирусом.

По данным ВОЗ на 8 октября, в мире выявлено уже более 35,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,044 миллиона человек скончались. В России подтверждено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.