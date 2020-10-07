В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве скончались 55 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 3 229 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 1 262 пациента вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 256 362 человека.

Сергей Собянин ранее указал, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, несмотря на то что в больницы продолжают поступать пациенты.

Он отметил, что в городе пока не планируется массово переводить больницы на помощь больным коронавирусом.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ управляема. Он отметил, что наиболее серьезное положение с COVID-19 складывается в крупных городах, в том числе в Москве. При этом ситуация с коронавирусом усложняется во всем мире, и столица идет в мировом тренде.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 35,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,035 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.