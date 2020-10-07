Еще 1 262 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве от коронавируса вылечились еще 1 262 пациента, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 262 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 256 362", – отметила она.
Для подтверждения отсутствия заболевания специалисты проводят специальные исследования. Также соответствующие рекомендации во время выписки получают пациенты, которые должны оставаться под наблюдением.
Те, кто вылечился от COVID-19, могут стать донорами плазмы. Для этого необходимо обратиться по номеру телефона 8 (495) 870-45-16.
Сергей Собянин ранее заявил, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизировалась. При этом он отметил, что пациенты продолжают прибывать в больницы, число больных в тяжелом состоянии также увеличивается.
Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ управляема, однако отметил, что наиболее серьезное положение с COVID-19 складывается в крупных городах, в том числе в Москве.
Так, за последние сутки в столице скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом впервые с июня. Ситуация с COVID-19 усложняется во всем мире, и Москва идет в мировом тренде.
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
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