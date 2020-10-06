Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В Москве скончался 41 пациент с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".
За последние сутки в столице выявили 4 082 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 1 156 пациентов вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 255 100 человека.
Сергей Собянин ранее указал, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, несмотря на то что в больницы продолжают поступать пациенты.
Он отметил, что в городе пока не планируется массово переводить больницы на помощь больным коронавирусом.
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ управляема. Он отметил, что наиболее серьезное положение с COVID-19 складывается в крупных городах, в том числе в Москве.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 35,1 миллиона случаев заражения, свыше 1,035 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 1 237 504 случая COVID-19, вылечились 988 576 человек, скончались 21 663.
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: