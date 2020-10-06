В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

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В Москве скончался 41 пациент с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 4 082 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 1 156 пациентов вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 255 100 человека.

Сергей Собянин ранее указал, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, несмотря на то что в больницы продолжают поступать пациенты.

Он отметил, что в городе пока не планируется массово переводить больницы на помощь больным коронавирусом.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ управляема. Он отметил, что наиболее серьезное положение с COVID-19 складывается в крупных городах, в том числе в Москве.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 35,1 миллиона случаев заражения, свыше 1,035 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 1 237 504 случая COVID-19, вылечились 988 576 человек, скончались 21 663.