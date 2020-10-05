В Минтруде РФ пояснили ситуацию с требованием работодателей справки о COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

У работодателей нет права требовать от сотрудника справки на отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом говорится в письме министерства труда и социальной защиты РФ.

"Работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника. Исключениями являются случаи, когда сведения относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции. Это указано в Трудовом кодексе", – уточняется в письме.

По данным на 2 октября, в Москве за сутки сделали рекордное количество тестов на COVID-19. В городских, федеральных и частных лабораториях провели более 81 тысячи исследований.

На данный момент в Москве открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Поводом для исследования также являются признаки ОРВИ, диагностированная пневмония и совместное проживание с человеком, у которого выявлена инфекция COVID-19.

Специалисты напоминают, что обязательный тест на коронавирус необходимо сдать тем, кто возвращается из-за границы. Результаты нужно разместить на сайте "Госуслуги". Тем, кто этого не сделает, грозит штраф на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.