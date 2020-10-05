Губернатор Омской области заболел коронавирусом

Фото: instagram.com/burkov.aleksandr.leonidovich

Тест на коронавирус губернатора Омской области Александра Буркова показал положительный результат, сообщает News.ru.

Бурков рассказал, что сдал анализ во время подготовки к мероприятию с главами других регионов. Заболевание протекает у главы региона бессимптомно.

"Чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придется уйти в режим самоизоляции, работать дистанционно", – подчеркнул он.

Губернатору пришлось отложить участие во всех предстоящих мероприятиях, поскольку он выполняет все рекомендации врачей. Жителей региона он попросил соблюдать санитарные нормы, носить маски и держать социальную дистанцию.

Ранее коронавирусом заразился президент США Дональд Трамп. Инфекцию обнаружили и у его супруги Мелании Трамп.

Для лечения COVID-19 Трамп принял экспериментальную сыворотку из антител.

