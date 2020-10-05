Губернатор Омской области заболел коронавирусом

Фото: instagram.com/burkov.aleksandr.leonidovich
Тест на коронавирус губернатора Омской области Александра Буркова показал положительный результат, сообщает News.ru.
Бурков рассказал, что сдал анализ во время подготовки к мероприятию с главами других регионов. Заболевание протекает у главы региона бессимптомно.
"Чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придется уйти в режим самоизоляции, работать дистанционно", – подчеркнул он.
Губернатору пришлось отложить участие во всех предстоящих мероприятиях, поскольку он выполняет все рекомендации врачей. Жителей региона он попросил соблюдать санитарные нормы, носить маски и держать социальную дистанцию.
Ранее коронавирусом заразился президент США Дональд Трамп. Инфекцию обнаружили и у его супруги Мелании Трамп.
Для лечения COVID-19 Трамп принял экспериментальную сыворотку из антител.
Дональд Трамп и его жена заразились коронавирусом
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