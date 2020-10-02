СМИ рассказали о симптомах коронавируса у Трампа

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Американский журнал Vanity Fair рассказал о состоянии президента США Дональда Трампа. По данным издания, у него после выявленного коронавируса поднялась температура и начался кашель.

По словам автора статьи, об этом ему сообщили двое республиканцев, которые находятся в тесном контакте с Белым домом. В материале также сообщается, что у жены главы государства на данный момент никаких симптомов болезни нет.

При этом ранее руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщал, что Трамп продолжает работать и находится в хорошем настроении. У него, по словам Медоуза, выявлены слабые симптомы коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и первая леди США получили положительные результаты тестов на COVID-19. Лечащий врач американского лидера Шон Конли рассказал, что президент и его жена чувствуют себя хорошо, и выразил уверенность в том, что Трамп продолжит выполнять свои обязанности без перебоев.

В Кремле пожелали Трампу скорейшего выздоровления.

