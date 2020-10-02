Глава аппарата Белого дома рассказал, что Трамп находится на работе

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Несмотря на заражение коронавирусом, президент США Дональд Трамп продолжает работать, заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз. Об этом сообщает ТАСС.

Медоуз отметил, что Трамп имеет слабовыраженные симптомы и находится в хорошем настроении.

"Президент не только в хорошем настроении, но и очень энергичен. Сегодня я несколько раз получил от него задания, какие я выполняю каждое утро. <...> Американцы могут быть уверены, что президент не только на работе, но и он останется на работе", – поделился Марк Медоуз.

Ранее стал известно, что Дональд Трамп и первая леди США получили положительные результаты тестов на COVID-19. Лечащий врач американского лидера Шон Конли рассказал, что президент и его жена чувствуют себя хорошо, и выразил уверенность в том, что Трамп продолжит выполнять свои обязанности без перебоев.

При этом в Кремле пожелали Трампу скорейшего выздоровления.

