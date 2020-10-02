Врач оценил состояние заболевшего COVID-19 Трампа

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Лечащий врач американского лидера Шон Конли рассказал о состоянии президента Дональда Трампа и его супруги Мелании, которые заразились коронавирусом. По словам специалиста, они чувствуют себя хорошо, сообщает RT.

"Президент и первая леди хорошо себя чувствуют в данный момент, они планируют оставаться в Белом доме до выздоровления", – пояснил врач.

Он также выразил уверенность в том, что Трамп продолжит выполнять свои обязанности без перебоев.

О том, что у него и его жены обнаружили коронавирус, американский лидер написал на своей личной странице в Twitter.

"Сегодня первая леди и я получили положительный результат теста на COVID-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!" – заявил президент США.