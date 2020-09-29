Порошенко заразился коронавирусом

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Бывший президент Украины Петр Порошенко объявил, что у него диагностировали коронавирус. Об этом политик рассказал в своем личном Telegram-канале.

"Получил положительный тест на COVID", – заявил экс-глава государства.

Порошенко заявил, что из-за болезни вынужден временно приостановить рабочие поездки по регионам Украины.

Он также добавил, что за последние шесть лет привык переносить заболевания на ногах, но признал серьезность коронавируса. Сейчас экс-президент находится на домашнем лечении.

В конце июля о перенесенном коронавирусе рассказал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам политика, болезнь у него протекала бессимптомно. При этом белорусский лидер заявил, что пережил COVID-19 на ногах.

