Тимошенко вылечилась от COVID-19

11:26
Фото: ТАСС/Zuma
Лидер украинской парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко вылечилась от коронавирусной инфекции, сообщает RT.
Как написала в Facebook пресс-секретарь "Батькивщины" Марина Сорока, отрицательный результат теста на коронавирус Тимошенко получила 11 сентября.
Сорока отметила, что самочувствие лидера партии значительно улучшилось.
23 августа Тимошенко получила положительный результат теста на COVID-19. Состояние лидера "Батькивщины" оценивалось как тяжелое.
При этом COVID-19 также обнаружили у дочери политика Евгении и зятя Тимошенко Артура Чечеткина.
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