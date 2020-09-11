Тимошенко вылечилась от COVID-19

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Лидер украинской парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко вылечилась от коронавирусной инфекции, сообщает RT.

Как написала в Facebook пресс-секретарь "Батькивщины" Марина Сорока, отрицательный результат теста на коронавирус Тимошенко получила 11 сентября.

Сорока отметила, что самочувствие лидера партии значительно улучшилось.

23 августа Тимошенко получила положительный результат теста на COVID-19. Состояние лидера "Батькивщины" оценивалось как тяжелое.



При этом COVID-19 также обнаружили у дочери политика Евгении и зятя Тимошенко Артура Чечеткина.

