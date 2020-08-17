Актриса Янина Студилина перенесла коронавирус

Фото: стоп-кадр из фильма "Сталинград", 2013 год, реж. Ф. Бондарчук

Актриса Янина Студилина, сыгравшая в фильме "Сталинград" и сериале "Остров", рассказала подписчикам своего аккаунта в Instagram, что у нее обнаружили коронавирус. Об этом сообщают "Дни.ру".

Артистка сначала не хотела делиться такой новостью, но потом решила, что ее опыт может пригодиться поклонникам. В своем посте она написала, что почувствовала себя плохо две недели назад и сразу же решила сдать тест на COVID-19. Когда пришел положительный результат, Студилина больше испугалась за родителей, которых видела за день до болезни.

Девушка была уверена, что ее молодой организм легко справится с заболеванием. Вместе с ней коронавирусом переболели ее мать и дочь. Актриса также предупредила всех друзей, с которыми недавно контактировала. Среди них заболевших не обнаружилось.

Повторный тест на COVID-19 у Студилиной показал отрицательный результат, но антител в крови пока не обнаружено. Также она посоветовала тем, кто столкнулся с заболеванием, не паниковать.

"К сожалению, болезнь новая и не изучена до конца, поэтому врачи часто не могут знать, как зараза поведет себя в конкретном организме", – написала актриса.

Ранее стало известно, что испанский актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом. Коронавирусной инфекцией также переболела французская актриса Марион Котийяр.